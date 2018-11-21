Пушков: Украине грозят «ворованные выборы»

«Была высказана точка зрения, и, судя по всему, она не оспаривалась никем из участников, что Порошенко готовится к массовой фальсификации выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Алексей Пушков. Он председательствовал на прошедшем в среду круглом столе «Пять лет после Майдана: украинский кризис как поле информационной войны».

«Мы обсуждали информационное состояние украинского общества, информационные аспекты украинского кризиса и перспективы выборов на Украине», – рассказал руководитель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В среду в верхней палате под председательством сенатора Пушкова прошел круглый стол «Пять лет после Майдана: украинский кризис как поле информационной войны». В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации и представители МИД России. На круглом столе выступил и возглавлявший в 2010–2014 годах правительство Украины Николай Азаров, украинские политологи, а также представители провозглашенной Луганской народной республики.

По словам Пушкова, большое внимание выступавшие уделили и предстоящим в 2019 году на Украине президентским выборам. «Была высказана точка зрения, и, судя по всему, она не оспаривалась никем из участников обмена мнениями, что выборы будут сфальсифицированы, что Порошенко готовится к массовой фальсификации выборов», – сказал Пушков. Он отметил, что под контролем Порошенко находятся все силовые структуры, спецслужбы и центральная избирательная комиссия. Эту систему контроля украинский президент выстраивал долго, специально под выборы. «Сейчас создаются областные, городские избирательные комиссии, которые также состоят из ставленников Порошенко», – напомнил Пушков.

«Самое главное, что уже создана структура информационно-пропагандистской обработки украинского населения, которая тесно связана со спецслужбами Украины и с информационными структурами, в частности с Комитетом по телевидению и радиовещанию, осуществляющим очень жесткий политический контроль над тем, что проходит в украинских средствах массовой информации. То есть это не стихийный процесс», – отметил сенатор.

«Мы имеем дело с жесткой структурой, которая проводит определенную информационную линию, которая состоит в том, чтобы настраивать население Украины на политическую войну с Россией как минимум, а возможно, и реальную войну», – утверждает Пушков. По его словам, «это новый этап, это требует понимания, осмысления и реакции с нашей стороны». Частью процесса этого осмысления и стал круглый стол.

В результате «украинцы могут оказаться в ситуации ворованных выборов, причем выборы будут сворованы человеком, который сейчас не может собрать даже десяти процентов поддержки». Причем выборы, уверен сенатор, будут сопровождаться информационной антироссийской кампанией, «чтобы фальсификация на выборах и искажение их результатов прошли в такой информационно-пропагандистской обстановке, когда главной темой будет тема военного конфликта с Россией, а не украденные выборы».

Напомним, ранее в среду украинский медиаэксперт Анатолий Шарий в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил опасение: чем ближе Порошенко будет к выборам, тем больше опасность, «что он пойдет на какую-то серьезную не то что провокацию, а, скажем прямым текстом, теракт».

Алексей Пушков вкратце упомянул и другие темы, затронутые на круглом столе: как Россию воспринимают украинские граждане, как можно использовать для противодействия пропаганде сохраняющиеся очень обширные родственные, семейные контакты между гражданами наших стран, как в пользу сохранения отношений между нашими народами играет массовая трудовая миграция с Украины. «То есть мы думали о всех механизмах отношений между народами напрямую, минуя киевский режим», – сказал он.