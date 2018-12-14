Американец нашел в подвале собственного дома скелет исчезнувшего отца

Житель Лонг-Айленда Майк Кэрролл нашел в подвале своего дома скелет отца, бесследно исчезнувшего более полувека назад.

По данным властей, ДНК-тест подтвердил, что найденные останки принадлежат Джорджу Кэроллу. Он исчез в 1961 году, когда его сыну было всего восемь месяцев. Повзрослев, Майк решил найти отца и обратился к экстрасенсу, которая посоветовала мужчине искать тело в подвале материнского дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на заруежные СМИ.

«Экстрасенс сказала мне, что отец погиб от удара тупым предметом. По ее словам, его ударили по голове трубой и похоронили заживо», – сообщил Кэролл-младший.

Полиция подтвердила, что отец Майка скончался от тупой травмы головы.

Смерть Кэролла-старшего сейчас расследуется как убийство, однако, по словам сына, он не хочет никакого «правосудия».

«Правосудие свершилось, когда мы выкопали останки. (...) Мы нашли своего отца, мы победили», – отметил Майк.

Ранее сообщалось, что в Москве при замене труб найдены человеческие скелеты.