Кадыров назвал условие процветания Чечни

В развитии Чечни можно было бы достичь более ощутимых результатов, если бы республике выделяли больше средств из федерального бюджета, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

Кадыров утвердительно ответил в ходе интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК) на вопрос о том, могли ли власти Чечни сделать за 11 лет больше, передает «Интерфакс».

Он добавил, что, по мнению многих, «Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает». Но «если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили – мы сделали бы больше».

«И еще больше, если бы нам не мешали», – отметил Кадыров.

По словам главы Чечни, правительство России сократило федеральную целевую программу в республике.

«Нам тогда дали 75 млрд рублей, говорят, восстановили каркасы – запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» – сказал он.

Кроме того, Чечне «много мешали», было недоверие, и «все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается».

Однако республике оказал доверие президент России Владимир Путин, и это «очень сильно помогало», подчеркнул Кадыров.