Пойманный пьяным за рулем футболист «Крыльев Советов» лишен прав

Мировой суд Санкт-Петербурга назначил игроку ФК «Крылья Советов» Евгению Башкирову штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил его водительских прав, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

«Мировой судья судебного участка №129 Невского района вынес постановление о привлечении к ответственности по административному правонарушению Евгения Башкирова... Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Ранее мировой судья в Самаре удовлетворил ходатайство о передаче дела Башкирова в мировой суд в Петербурге по месту его прописки.

Башкиров был задержан 14 октября за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».