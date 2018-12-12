Львовский облсовет потребовал закрыть Генконсульство России

Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к президенту Украины Петру Порошенко и министерству иностранных дел страны с требованием закрыть Генконсульство России во Львове.

«Требуем немедленного закрытия генерального консульства Российской Федерации во Львове на улице К. Левицкого, 95», – передает «Укринформ» обращение депутатов.

Они выразили уверенность, что этот шаг «приведет к улучшению политической ситуации в регионе». Львовские депутаты при этом не уточнили, каким образом закрытие Генконсульства России поможет обстановке в области.

Львовские депутаты также призвали украинские власти усилить дипломатическое давление на Россию в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Кроме того, депутаты Львовского областного совета на очередном сессионном заседании заявили о решении назвать 2019 год именем Степана Бандеры.

Отметим, с 2014 года у стен Генконсульства России во Львове не раз собирались стихийные митинги и пикеты, радикалы срывали со здания российский флаг.