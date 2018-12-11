Путин не исключил изменений в законе о митингах

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает внесение изменений в закон о митингах и шествиях.

«По поводу возможных изменений в закон о митингах, шествиях. Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять», – сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание на пример покойной правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая «умела находить компромисс».

«Значит, в условиях и действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать», – сказал Путин.

Однако он отметил, что скорректировать закон вполне возможно.

Руководитель Совета по правам человека Михаил Федотов на заседании сказал, что нужно обсудить совершенствование закона о митингах и создать культуру свободы собраний «без казачьих нагаек и провокаций».

Он вспомнил пример 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, приговоренного к аресту за нарушение законодательства о митингах.

«Его многодневный арест заставляет вернуться к вопросу о необходимости совершенствования законодательства о митингах и демонстраций и формирования культуры свободы собраний - без издевательских отказов согласований, без неопознанных казачьих нагаек, но и без провокаций со стороны организаторов», – отметил Федотов.

Напомним, накануне Пономарев попросил Тверской суд Москвы разрешить ему посетить похороны Людмилы Алексеевой, однако в просьбе ему отказали.