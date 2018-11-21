Эксперт предупредил, что московское метро работает на пределе возможностей

«Интервалы движения минимальные, меньше их просто нельзя сделать по соображениям безопасности. Тем не менее, на многих направлениях, в частности, на Замоскворецкой ветке очень большой поток пассажиров, и в часы пик, действительно, метрополитен не справляется», – сообщила газете ВЗГЛЯД эксперт Екатерина Решетова, говоря о проблемах столичной «подземки» в связи с происшедшей там аварией.

«Метро перегружено и работает на пределе возможностей. Это заметно на Замосковорецкой (зеленой) и на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линиях столичной подземки, сказала старший научный сотрудник института экономики транспорта и транспортной политики ГУ ВШЭ Екатерина Решетова.

Во вторник произошли сбои в работе упомянутых выше Московского метрополитена. В результате некоторое время поезда следовали с увеличенным интервалом. Как сообщила пресс-служба столичного метро, причиной сбоя стали действия пассажиров. Они мешали закрыть двери поезда, возможно, из-за того, что вагон был переполнен.

По мнению Решетовой, проблемы метро вызваны в том числе, и исторически существующим строительством радиальных линий, а не хордовых соединений, которые могли бы распределить пассажиропотоки дальше от центра, кольцевой линии. Как считает Решетова, проблемы метро должны решаться комплексно.

«Да, безусловно, нужно развивать наземный транспорт. При этом нужно увеличивать не количество маршрутов, а частоту следования по некоторым направлениям, – считает она. – Нужна информированность пассажиров, чтобы человек в любой момент знал, куда и на чем он может доехать. Людям ведь без разницы, на чем ехать, наземном или подземном транспорте, главное добраться на место назначения».

Решетова напоминает, что в Европе транспорт настолько интегрирован в единую системы, «что не замечаешь уже, на чем ты едешь».

«Плюс нужно развитие хордовых соединяющих линий. В частности, в Москве решается вопрос о строительстве третьего пересадочного контура, который будет способствовать решению этой проблемы. Также строительство того же Московского центрального кольца помогает перераспределять пассажиропотоки», – заключает эксперт.