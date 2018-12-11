В РЖД рассказали, на каких направлениях появится новый плацкарт

Новый плацкартный вагон РЖД сначала появится на направлениях Санкт-Петербург – Москва и центр – юг, сообщил директор компании по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

«Как только мы сделаем этот вагон, мы определим направление. Конечно же, Санкт-Петербург – Москва направление и центр – юг, это будут основополагающие направления, на которых этот вагон надо будет поэксплуатировать», – цитирует Пегова РИА «Новости».

Он сообщил, что новый вагон прицепят к поездам с большим пассажиропотоком в плацкартных вагонах.

Пегов пояснил, что компания обновляет подвижной состав для увеличения пассажиропотока.

«Мы смотрим в сторону двухэтажного подвижного состава, инновационного подвижного состава и, прежде всего, подвижного состава, который может ехать со скоростью 160 километров в час. Основное для нас центр – юг, особенно в летнее время, мы, конечно же, будем стремиться к этому направлению» – пояснил он.

Он рассказал, что РЖД планирует провести капитальный ремонт старых плацкартных вагонов с апгрейдом внутреннего салона. «Это тот макет, который сейчас выставлен на Казанском вокзале», – сказал он.

После сбора пожеланий от пассажиров будет создана новая версия вагона. Это произойдет в конце 2018 – начале 2019 года.

Напомним, макет нового плацкартного вагона представлен на Казанском вокзале. До этого новый вагон оценили посетители выставки «Транспорт России» в Москве.

В ноябре появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД. Концепт предусматривает модульные пространства и пассажирские места со шторами, современный интерьер и вендинговые аппараты. В вагоне полки стали длиннее и шире.