В Кремле отреагировали на сообщения о согласии Бутиной на сделку со следствием

У Кремля нет официальных подтверждений тому, что арестованная в США россиянка Мария Бутина решила пойти на сделку со следствием, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не мог бы это прокомментировать, потому что эта информация, которую мы так же получили через СМИ. Пока каких-то официальных данных или данных от самой Бутиной у нас нет на этот счет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее во вторник телеканал ABC сообщал, что Бутина согласилась признать себя виновной и намеревается сотрудничать с федеральными и местными властями.

Накануне сообщалось, что Бутина и американская прокуратура подали совместное прошение о назначении судом слушаний по поводу ее сделки со следствием. В сентябре с нее сняли«сексуальные» обвинения.

30-летнюю россиянку арестовали в Вашингтоне 15 июля. Ее обвинили в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США. Утверждается, что она вела такую деятельность не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.