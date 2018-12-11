Тегеран подтвердил испытания баллистической ракеты

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде подтвердил проведение Ираном новых испытаний баллистической ракеты.

«Мы проводим ракетные испытания. Последний наш тестовый запуск имел важное значение», – сказал Хаджизаде передает ТАСС.

По его словам, ежегодно Иран проводит около 40-50 тестовых запусков своих ракет. Он также отметил, что «реакция американских властей (на испытания иранских ракет) показывает, что для них эта тема является очень важной».

В конце ноября США обвинили Иран в испытаниях ракеты, способной достать «до европейских столиц», которая может нести ядерные снаряды. Тегеран в ответ указал, что ракетная программа Ирана носит оборонительный характер и не нарушает резолюций ООН.

В начале декабря Франция и Британия созвали закрытое заседание СБ ООН по ракетным испытаниям Ирана.