Франция и Британия созвали закрытое заседание СБ ООН по Ирану

Совет Безопасности ООН по инициативе Франции и Великобритании проведет закрытые консультации по ракетным испытаниям Ирана, сообщил официальный представитель постоянного представительства Франции при международной организации Алексис Моджаски.

По словам французского дипломата, заседание СБ в закрытом формате по баллистическим испытаниям Ирана состоится во вторник в 18.00 мск, передает ТАСС.

На прошлой неделе Госдеп обвинил Иран в испытаниях ракеты, способной достать «до европейских столиц», которая может нести ядерные снаряды. Тегеран в ответ указал, что ракетная программа Ирана носит оборонительный характер и не нарушает резолюций ООН.

Напомним также, с 5 ноября Соединенные Штаты возобновили действие санкций против Ирана.