Мужчину в юбке задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину в юбке и высоких сапогах.

«Мне эстетически это нравится. Я художник, дизайнер, модельер», – объяснил он свой внешний вид, сообщает портал Mash.

Мужчина заверил, что у него традиционная сексуальная ориентация.

Впрочем, он сообщил, что живет с другом, который ходит с легинсах и женской куртке.