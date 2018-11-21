Советника Порошенко уличили в сутенерстве

Украинский журналист Владимир Бойко уличил советника Петра Порошенко по вопросам армии Юрия Бирюкова в создании фирмы, занимавшейся организацией трансграничной проституции.

По словам Бойко, Бирюков, олицетворяющий президентский лозунг «Армия. Язык. Вера», – «патентованный мошенник, который ни дня не служил в армии, но прославился многими скандалами и уголовными делами».

Так, в 2012 году Бирюков создал туристическую сеть «Куда угодно», директором которой стала его супруга. Уже зимой 2013 года управление СБУ в Киевской области зарегистрировало уголовное производство по факту размещения в Сети объявлений о возможности трудоустройства за рубежом на высокооплачиваемую работу в сфере оказания платных секс-услуг. Как написал Бойко в Facebook, сотрудники СБУ установили, что соответствующие объявления размещал Бирюков. Однако в итоге Бирюков и его фирма под удар не попали – вину на себя взял один из его сотрудников, который заключил соглашение с прокурором и был освобожден от наказания.

Тем не менее, это дело, по словам Бойко, подорвало финансовое состояние Бирюкова. Сеть «Куда угодно» прекратила деятельность, и к юрлицу, которое работало под этой торговой маркой, – «ОСВ Тревел» – кредиторы подали иски на крупные суммы. 30 января 2014 года имущество Бирюкова было арестовано .

Издание «Страна.ua», решив проверить эти данные, получило сведения из реестра юридических лиц о фирме «ОСВ Тревел» на начало 2013 года. В результате информация Бойко полностью подтвердились.

На сайте, который, согласно материалам следствия и суда, вел один из фигурантов уголовного дела, публиковалась реклама секс-услуг на территории Италии и Франции, позже Бельгии, а также откровенные фото моделей с формами обратной связи для заказа. Номер телефона при этом был указан украинский. Сейчас сайт не работает, но доступен в веб-архиве. Последнее обновление ресурса зафиксировано в декабре 2015 года, то есть после вынесения приговора по делу.

Как отмечается, СБУ намеренно «сливало» дело в отношении Бирюкова, выводя его из-под удара, в итоге приговор был вынесен в отношении подставного лица.

Уже после этого скандала и понесенных потерь, в 2014 году, Бирюков развернул волонтерскую деятельность, создав фонд «Крылья Феникса», от имени которого собирал деньги на нужды армии. При этом он давал номер своей личной банковской карты и карт других известных волонтеров. После назначения советником президента сбор денег ускорился, по состоянию на середину ноября 2014 года фонд получил 50 млн гривен (119 млн рублей).

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова в неуважении к нации за использование русского языка.