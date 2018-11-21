Советника Порошенко уличили в сутенерстве

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11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 10:47  |  vz.ru
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Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
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Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
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Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
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Почему пал главный бастион японского национализма

Уход за пожилыми превратился для Японии в национальную проблемуФото: Kim Kyung Hoon/Reuters
Вплоть до последнего времени в Японии сохранялось одно из наиболее строгих миграционных законодательств в мире. Теперь от мечты сохранить Японию для японцев придется отказаться: правительство утвердило новый порядок завоза рабочей силы, несмотря на громогласные протесты оппозиции. Что стало главным фактором, заставившим Токио пойти на столь непопулярный шаг?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Письмо создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга побудило многих впервые внимательно вчитаться в правила сообщества, с которыми все в свое время согласились автоматически, не изучая, – нажатием кнопки «Принять». И в правилах открылись бездны. Подробности...

Что общего у христианства и феминизма

Максим Ваганов, публицист
То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. Подробности...
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Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

Эдуард Биров, журналист
Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

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          Советника Порошенко уличили в сутенерстве

             11 декабря 2018, 08:46
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алина Назарова

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          Украинский журналист Владимир Бойко уличил советника Петра Порошенко по вопросам армии Юрия Бирюкова в создании фирмы, занимавшейся организацией трансграничной проституции.

          По словам Бойко, Бирюков, олицетворяющий президентский лозунг «Армия. Язык. Вера», – «патентованный мошенник, который ни дня не служил в армии, но прославился многими скандалами и уголовными делами».

          Так, в 2012 году Бирюков создал туристическую сеть «Куда угодно», директором которой стала его супруга. Уже зимой 2013 года управление СБУ в Киевской области зарегистрировало уголовное производство по факту размещения в Сети объявлений о возможности трудоустройства за рубежом на высокооплачиваемую работу в сфере оказания платных секс-услуг. Как написал Бойко в Facebook, сотрудники СБУ установили, что соответствующие объявления размещал Бирюков. Однако в итоге Бирюков и его фирма под удар не попали – вину на себя взял один из его сотрудников, который заключил соглашение с прокурором и был освобожден от наказания.

          Тем не менее, это дело, по словам Бойко, подорвало финансовое состояние Бирюкова. Сеть «Куда угодно» прекратила деятельность, и к юрлицу, которое работало под этой торговой маркой, – «ОСВ Тревел» – кредиторы подали иски на крупные суммы. 30 января 2014 года имущество Бирюкова было арестовано .

          Издание «Страна.ua», решив проверить эти данные, получило сведения из реестра юридических лиц о фирме «ОСВ Тревел» на начало 2013 года. В результате информация Бойко полностью подтвердились.

          На сайте, который, согласно материалам следствия и суда, вел один из фигурантов уголовного дела, публиковалась реклама секс-услуг на территории Италии и Франции, позже Бельгии, а также откровенные фото моделей с формами обратной связи для заказа. Номер телефона при этом был указан украинский. Сейчас сайт не работает, но доступен в веб-архиве. Последнее обновление ресурса зафиксировано в декабре 2015 года, то есть после вынесения приговора по делу.

          Как отмечается, СБУ намеренно «сливало» дело в отношении Бирюкова, выводя его из-под удара, в итоге приговор был вынесен в отношении подставного лица.

          Уже после этого скандала и понесенных потерь, в 2014 году, Бирюков развернул волонтерскую деятельность, создав фонд «Крылья Феникса», от имени которого собирал деньги на нужды армии. При этом он давал номер своей личной банковской карты и карт других известных волонтеров. После назначения советником президента сбор денег ускорился, по состоянию на середину ноября 2014 года фонд получил 50 млн гривен (119 млн рублей).

          Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова в неуважении к нации за использование русского языка.


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