Советника Порошенко уличили в том, что «подставляет шефа»

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова в неуважении к нации за использование русского языка.

Мосийчук и Бирюков выступали в эфире передачи «Народ против» на канале Zik, передает РИА «Новости».

Депутат вспомнил предвыборный лозунг Порошенко «Армия. Язык. Вера» и обвинил оппонента в «неуважении к украинской нации».

Бирюков пытался что-то сказать в свою защиту, но Мосийчук вновь заявил, что тот «подставляет шефа».

В пятницу власти Ивано-Франковской области Украины приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта». Ранее аналогичный мораторий ввели в Тернопольской области.

В сентябре из-за русского языка в прямом эфире поругались экс-депутат Верховной рады и защитница украинского языка Ирина Фарион, бывший глава Запорожской областной государственной администрации Евгений Червоненко и общественный деятель Дмитрий Спивак.