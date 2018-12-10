Премьер Пашинян высказался о возможности вступления Армении в НАТО

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не стремится вступать в НАТО.

По словам Пашиняна, Армения не заинтересована во вступлении в НАТО, сообщает РИА «Новости».

В воскресенье в Армении завершились внеочередные парламентские выборы, в которых принимали участие девять партий и два блока. По результатам подсчета, в парламент прошли блок Никола Пашиняна «Мой шаг» и две партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения».