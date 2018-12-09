В Армении завершились внеочередные парламентские выборы

На голосовании на внеочередных выборах в парламент Армении закрылись все 2 тыс. 10 избирательных участков.

Участки закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск). Центризбирком приступил к подсчету голосов. По состоянию на 16.00 мск пришли более 39% имеющих право голоса граждан, передает ТАСС.

В выборах принимали участие девять партий и два блока. Для прохождения в парламент партии должны набрать не менее 5% голосов, блоки – не менее 7%.

Внеочередные выборы в Национальное собрание (парламент) были назначены после подписания армянским президентом Арменом Саркисяном указа о роспуске парламента страны.