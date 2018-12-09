В Армении завершились внеочередные парламентские выборы

Взгляд
9 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов». Подробности...
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России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

Команда Зубкова не желает расставаться с завоеванными на Олимпиаде медалямиФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российский суд вновь отказался подчиняться международной инстанции. На этот раз речь идет ни много ни мало об олимпийской медали, завоеванной в Сочи бобслеистом Александром Зубковым. Однако на самом деле на кону гораздо большее – участие всей олимпийской команды России в Олимпиаде-2020 в Токио. Подробности...
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«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

«Желтые жилеты» выработали пакет из 42 требованийФото: Benoit Tessier
В субботу во Франции ожидается новая, еще более мощная волна протестов, охвативших в последние дни всю страну. Власти предпринимают чрезвычайные меры, пытаясь сохранить контроль над ситуацией – в города входит армия, в Елисейском дворце опасаются путча. Но будет путч или нет – похоже, на политических амбициях президента Макрона точно уже можно ставить крест. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...

Почему с Трампом бесполезно разговаривать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
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Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
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    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

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          В Армении завершились внеочередные парламентские выборы

          9 декабря 2018, 19:08

          Текст: Сергей Гурьянов

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          На голосовании на внеочередных выборах в парламент Армении закрылись все 2 тыс. 10 избирательных участков.

          Участки закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск). Центризбирком приступил к подсчету голосов. По состоянию на 16.00 мск пришли более 39% имеющих право голоса граждан, передает ТАСС.

          В выборах принимали участие девять партий и два блока. Для прохождения в парламент партии должны набрать не менее 5% голосов, блоки – не менее 7%.

          Внеочередные выборы в Национальное собрание (парламент) были назначены после подписания армянским президентом Арменом Саркисяном указа о роспуске парламента страны.


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