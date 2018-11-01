Президент Армении распустил парламент

Армянский лидер Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента страны, досрочные выборы назначены на 9 декабря, сообщили пресс-службе президента Армении.

«Назначить внеочередные выборы 9 декабря 2018 года. Указ вступает в силу с момента публикации», – передает текст указа РИА «Новости».

Ранее в четверг Национальное собрание Армении вновь не смогло избрать премьера. По закону, за этим должен последовать роспуск парламента.

16 октября Пашинян подал в отставку с поста председателя правительства, оставшись и.о. премьера до перевыборов. Он сделал это ради досрочного роспуска парламента.