Парламент Армении повторно отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Национальное собрание Армении в ходе специального заседания вновь не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.

За кандидатуру проголосовали 0 депутатов, против – 0, воздержались 13, передает ТАСС.

Это означает, что в республике пройдут внеочередные парламентские выборы.

16 октября Пашинян подал в отставку с поста председателя правительства и остался исполняющим обязанности до избрания нового премьер-министра.

Газета ВЗГЛЯД изучала, чего удалось достигнуть Пашиняну за несколько месяцев во главе армянского правительства.