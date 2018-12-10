Российский самолет-разведчик научился находить принципиально новые летательные аппараты

После модернизации самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У может обнаруживать принципиально новые летательные аппараты, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

«При модернизации самолета А-50У с целью повышения его боевых и летно-технических характеристик концерном «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника») был модернизирован радиотехнический комплекс «Шмель»», – передает РИА «Новости» слова представителя холдинга.

Отмечается, что благодаря использованию современной электронной компонентной базы и высокопроизводительных вычислительных средств, самолет А-50У увеличил количество одновременно сопровождаемых целей и наводимых истребителей по сравнению с А-50. Кроме того, повышена дальность обнаружения различных летательных аппаратов, «в том числе и принципиально новых».

Номенклатуру обнаруживаемой техники в пресс-службе «Росэлектроники» не уточнили.

Высокие технические характеристики РЛС удалось достигнуть за счет введения сквозного канала цифровой обработки радиолокационной информации и модернизации приемного и передающего устройств.

«Нарастить возможности функционального программного обеспечения позволила замена бортовой вычислительной системы на новую, которая построена на современных цифровых вычислительных машинах с большей производительностью и быстродействием. Модернизации подвергнута система отображения на рабочих местах операторов», – уточнили в холдинге.

Также увеличилась надежность и характеристика аппаратуры спутниковой связи – увеличилась скорость, объем информационного обмена и его качество.

Кроме того, усовершенствован пилотажно-навигационный комплекс самолета, дальность полета увеличена, как и время выполнения боевой задачи. Улучшены бытовые условия экипажа.

Ранее в пресс-службе ТАНТК им. Г.М. Бериева сообщили, что в понедельник ВКС России получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У.