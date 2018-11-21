ВКС получили новый самолет-разведчик

ВКС России получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, сообщили в пресс-службе ТАНТК им. Г.М. Бериева.

«6 декабря ТАНТК им. Г.М. Бериева передал ВКС России серийно модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У (бортовой номер «красный» 45). После прохождения необходимых испытаний самолет был передан экипажу ВКС и успешно совершил перелет из Таганрога к месту своего постоянного базирования», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что новая модификация обладает улучшенными характеристиками радиотехнического комплекса, он стал существенно легче за счет перехода на новую элементную базу. Также улучшены условия работы членов экипажа.

А-50У занимается обнаружением, сопровождением и определением принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, передачей информации о них на командные пункты автоматизированных система управления вооруженных сил, наведением истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.

Новая модификация может летать дальше, одновременно сопровождать больше целей, наводить больше истребителей. На А-50У установлен радиотехнический комплекс с цифровой обработкой сигналов.

Модернизация этих самолетов проводится ТАНТК им. Г.М. Бериева совместно с концерном радиостроения «Вега».

Напомним, А-50У помог отразить удар условного противника в ходе учений «Восток-2018», самолет обнаруживал воздушные цели и передавал их координаты истребителям.