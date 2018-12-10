ЕС затягивает решение по визовому соглашению с Белоруссией

Ряд стран Евросоюза пытаются ввести неприемлемые для Белоруссии положения в проекты соглашений об облегчении визовых формальностей и реадмиссии, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Постоянно возникают какие-то новые моменты, связанные с инициативами наших европейских партнеров, даже не всех, а отдельных стран-членов Европейского союза. Они постоянно предлагают какие-то вещи, направленные на определенные ужесточения даже первоначальных вариантов этих соглашений», – сказал Макей, передает РИА «Новости».

По его словам, такие инициативы «не совсем приемлемы» для белорусской стороны. «Поэтому мы продолжаем дискуссию на эту тему. Думаю, что приемлемый вариант будет найден», – сказал министр.

С 2014 года Белоруссия и ЕС проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии, которые планируется подписать пакетом.