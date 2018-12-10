Найдено тело исчезнувшей дочери британского миллионера

Тело дочери британского миллионера Грейси Миллан, пропавшей в ходе кругосветного путешествия, нашли в Новой Зеландии, сообщают СМИ.

Тело обнаружено в кустах в Окленде через неделю после пропажи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Убийца перевозил тело девушки в арендованном автомобиле, обнаруженном неподалеку от города Таупо, считает детектив Скотт Бэрд. По данному делу был арестован 26-летний подозреваемый, ему предъявили обвинение в убийстве.

По сведениям правоохранительных органов, он проживал в том же отеле, что и Миллан. На данный момент подробности преступления и мотив еще устанавливает следствие.

Ранее СМИ сообщали, что пропавшую видели со спутником в отеле CityLife. Отец говорил, что Грейс каждый день писала, звонила и присылала фотографии, после чего внезапно пропала. Девушка в начале путешествия посетила Перу, около двух недель назад она добралась до Новой Зеландии.

В сентябре 15-летняя дочь британского миллионера умерла в аэропорту Хитроу от отравления.