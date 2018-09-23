Дочь британского миллионера умерла от отравления в аэропорту

Умерла 15-летняя дочь британского миллионера, основателя сети игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза, она почувствовала недомогание на борту самолета, следовавшего рейсом из Лондона в Ниццу.

По информации Daily Mail, причиной смерти, по предварительной информации, стало отравление сандвичем с артишоком и оливками, купленным девушкой в аэропорту Хитроу перед вылетом.

Сообщается, что во время перелета у нее возникла острая аллергическая реакция на семена кунжута в хлебе. Отец ввел ей две дозы лекарства, однако помочь девушке не получилось, она умерла в больнице Ниццы.

Миллионер инициировал расследование трагедии, он потребовал от компании-производителя сандвичей объяснений, почему на упаковке не было указано, что бутерброд содержит семена кунжута.