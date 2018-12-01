Путин выразил соболезнования Бушу-младшему

Президент Владимир Путин выразил Джорджу Бушу-младшему соболезнования в связи с кончиной его отца. Глава российского государства отметил, что 41-й президент США многое сделал для укрепления сотрудничества Москвы и Вашингтона в вопросах международной безопасности.

«Дорогой Джордж, прими самые глубокие соболезнования по поводу кончины твоего отца – Джорджа Герберта Уокера Буша, бывшего президента США», – говорится в телеграмме российского лидера, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер назвал Джорджа Буша-старшего выдающимся человеком, который всю жизнь верно служил своей стране. Путин отметил, что 41-й президент США проявлял политическую мудрость и дальновидность, стремился принимать взвешенные решения.

Глава государства отметил, что Буш-старший осознавал значимость конструктивного диалога между двумя крупнейшими ядерными державами.

Путин добавил, что светлая память о 41-м президенте США навсегда сохранится в его сердце. «В столь скорбный час хотел бы передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам вашей большой семьи», – добавил глава государства, назвав их утрату тяжелой и невосполнимой.

Соболезнования в связи кончиной бывшего американского лидера выразил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он назвал его видным государственным деятелем и политиком, который пользовался заслуженным авторитетом и уважением в мире. «Хотел бы особо отметить большой личный вклад Джорджа Буша-старшего в становление дружественных отношений между Россией и США, его неподдельный интерес к нашей стране, ее истории и культуре», – передает РИА «Новости» текст телеграммы премьера.

Медведев добавил, что Россия будет хранить добрую память об этом выдающемся человеке.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни 30 ноября 2018 года. Он был главой Белого дома в 1989-1993 годах; в период его правления произошел распад Варшавского договора, падение Берлинской стены и распад СССР. В апреле 2018 года умерла его супруга – Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.