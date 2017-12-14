Умерла жена Буша-старшего

Барбара Буш, супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего, скончалась на 93-м году жизни, сообщают информационные агентства.

Она страдала от хронического обструктивного заболевания легких. Когда ее состояние ухудшилось, Барбара Буш отказалась обращаться в больницу, передает ТАСС со ссылкой на Reuters и CNN.

В заявлении офиса Джорджа Буша-старшего о ее смерти сказано, что Барбара Буш была «упорным защитником семейной грамотности». Будучи первой леди США, она занималась продвижением всеобщей грамотности, передает РИА «Новости».

У Барбары и Джорджа Буш остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.

Напомним, американский телеканал CBS по ошибке опубликовал некролог Барбары Буш 16 апреля.