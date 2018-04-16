Американский канал «похоронил» жену Буша

Американский телеканал CBS по ошибке опубликовал некролог жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбары.

Как пишет издание Miami Herald, телеканал опубликовал на своем сайте некролог с пометкой «не публиковать», а через некоторое время удалил статью, передает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что Барбара Буш после нескольких неудачных попыток излечиться от болезни щитовидной железы, известной как болезнь Грейвса, решила не заниматься поиском новых методов лечения, побыть с семьей.



Напомним, в январе 2017 года Дональд Трамп оставил в Twitter запись для Джорджа Буша-старшего и его жены, которые не смогли присутствовать на инаугурации, так как попали в больницу.