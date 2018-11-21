Умер Джордж Буш-старший

На 95-м году жизни скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший, сообщают СМИ.

«Джордж Герберт Уокер Буш, летчик ВМС США Второй мировой войны и 41-й президент США, скончался 30 ноября 2018 года. Ему было 94 года», – сообщает The Washington Post, передает ТАСС.

Американское издание ссылается на представителя экс-главы Белого дома.

Отмечается, что Буш-старший оставил после себя пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. О времени и месте проведения похорон будет объявлено в ближайшее время.

В последние годы бывший американский лидер страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Он занимал пост президента США в 1989–1993 годах; в период его правления произошел распад Варшавского договора, падение Берлинской стены и распад СССР.

В 1989 году Буш-старший отдал приказ о военном вторжении в Панаму; в 1991 году, когда Ирак отказался вывести войска из оккупированного Кувейта, санкционировал военную операцию «Буря в пустыне».

Он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России – Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным; в результате были подписаны два договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

Сын политика – Джордж Буш-младший – был 43-м президентом США, другой сын – Джеб Буш – занимал пост губернатора Флориды.

В апреле 2018 года умерла его супруга – Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.