Сотрудница МИД Украины насмешила соцсети носками поверх ботинок

Интернет-пользователи обратили внимание на серию странных личных фотографий сотрудницы министерства иностранных дел Украины Елены Ващенко, одна из которых была опубликована, когда корабли украинских ВМС зашли в российские территориальные воды.

В социальных сетях Ващенко называют заместителем начальника пресс-службы МИД Украины. На сайте ведомства она значится под другими должностями: на одной странице указано, что Ващенко – замглавы управления информации – начальник пресс-службы политического департамента МИД Украины, на другой – первый секретарь посольства Украины в Белоруссии. На странице Ващенко в Twitter указано просто – дипломат украинского внешнеполитического ведомства.

Но внимание интернет-пользователей привлекли не должности Ващенко, а ее страница в социальной сети Instagram, где появилась странная фотография. «Чем занималась представитель пресс-службы МИД Украины Олена Ващенко, когда корабли украинских ВМС Порошенко отправил в российские территориальные воды? Она надела носки поверх ботинок и пошла домой. Зачем? А зачем все остальное на Украине?» – передает сайт телеканала «360» сообщение одного из Telegram-каналов, обратившего внимание на соответствующую фотографию украинской чиновницы.

Чем занималась Представитель пресс-службы МИД Украины Олена Ващенко, когда корабли украинских ВМС? Порошенко отправил в российские территориальные воды? Она надела носки поверх ботинок и пошла домой. Зачем? А зачем всё остальное на Украине? pic.twitter.com/LDXRQVMK1f — Негосдума (@duma_gos) 30 ноября 2018 г.

Сообщается, что свои действия сотрудница МИД Украины объяснила сильным гололедом.

Кроме того, в Сети нашли фотографии Ващенко, на которых она, в частности, сидит в танке. Позже сотрудница украинского внешнеполитического ведомства объяснила, что так она проверяла боевую технику перед выездом в Донбасс.

Еще на двух снимках она изображена с наложением специальных эффектов – так называемых масок, ставших популярными в социальных сетях. Так, на одной фотографии Ващенко пририсовала себе черные волосы и такого же цвета слезы, потрескавшиеся губы и белый цвет кожи. Причем фото было отмечено геолокацией МИД Украины.

Встречайте. Заместитель начальника пресс-службы МИД Украины - Олена Ващенко. pic.twitter.com/FpsQmyjbKy — Alexey (@Alekzzzzz) 30 ноября 2018 г.

Напомним, что ранее внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина не раз оказывался в центре внимания общественности. Так, пару раз его высмеивали за клоунские штаны.