Фигуристка Боброва прокомментировала травлю Медведевой

У фигуристки Евгении Медведевой все хорошо, ее никто не гнобит, рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва.

Боброва в интервью YouTube-каналу Diplomatrutube рассказала, что как подруга Медведевой будет всегда ее поддерживать во всем, включая и ее переход к другому тренеру.

«Если она посчитала нужным это сделать – молодец. Главное, чтобы это давало результат», – сказала она.

Боброва отметила, что у Медведевой сейчас переходный период, связанный с изменениями в теле и сменой страны тренировок, сменой тренера.

«Она практически всю жизнь каталась у Тутберидзе. Поменять все кардинально очень сложно, поэтому у нее идет спад», – пояснила она.

Боброва не считает, что в отношении Медведевой идет травля.

«Ее не гнобят. Это делают СМИ, которые она, к счастью, не читает. И те люди, которые за Алину и против Жени. Все у нее хорошо и будет хорошо. Она выбрала этот путь, значит, уверена в нем. Значит, она должна продолжать идти», – добавила Боброва.

Ранее знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявляла, что СМИ затравили фигуристку Евгению Медведеву.

Напомним, фигуристка подверглась жесткой критике после того, как прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и стала работать с канадцем Брайаном Орсером. Она признавалась, что не ожидала такой ненависти в свой адрес, с которой ей пришлось столкнуться.