Пассажир снял на видео оставшийся без обшивки двигатель Airbus 320

Пассажир самолета авиакомпании Frontier Airlines снял на видео, как во время полета из Лас-Вегаса в Тампу воздушное судно потеряло обшивку двигателя.

Ролик был выложен на сайте YouTube.

На кадрах видно оголенный двигатель самолета Airbus 320, находящегося в небе в момент ЧП.

Напомним, в США пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines потерял обшивку двигателя во время полета. Отмечалось, что «двигатель функционировал нормально», посадка прошла благополучно, пострадавших нет.