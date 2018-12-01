Самолет потерял обшивку двигателя во время полета в США

В США пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines потерял обшивку двигателя во время полета и вынужденно вернулся в аэропорт.

Самолет Airbus 320, на борту которого находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, вылетел из аэропорта Лас-Вегаса в Тампу в пятницу около 07:00 по местному времени (18:00 по мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на издание USA Today.

Почти сразу после взлета пассажиры увидели в окно, как у двигателя отходит обшивка, и вызвали бортпроводников.

Пилоты совершили экстренную посадку в международном аэропорту Мак-Карран в Лас-Вегасе. Отмечается, что «двигатель функционировал нормально и самолет благополучно приземлился», пострадавших нет.

Напомним, в октябре 2017 года пассажирский авиалайнер Airbus A380 компании Air France потерял над Атлантическим океаном обшивку одного из двигателей.