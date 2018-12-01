Ракету с кораблем «Союз МС-11» установили на стартовый стол на Байконуре

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» была установлена на стартовый стол на космодроме Байконур в Казахстане, сообщили в госкорпорации Роскосмос.

Представитель госкорпорации сообщил, что «в соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» из монтажно- испытательного корпуса на стартовый комплекс», передает ТАСС.

Запуск корабля к МКС намечен на 14:31 мск 3 декабря с первой стартовой площадки («Гагаринский старт»).

Стыковка «Союза» с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 20:36 мск.

К МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Напомним, 11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз-МС». Экипаж корабля после крушения выжил. Позднее стали известны причины инцидента.