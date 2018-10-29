Стала известна роль «хозяина ЧВК Вагнера» на встрече Шойгу и Хафтара

Российский бизнесмен-ресторатор Евгений Пригожин присутствовал на встрече главы Минобороны России Сергея Шойгу и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в качестве организатора обеда.

«Он организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации», – сказал дипломатический источник, передает РИА «Новости».

В СМИ утверждают, что якобы Пригожин имеет отношение к «ЧВК Вагнера», а его присутствие на встрече свидетельствует о возможной переброске в Ливию подконтрольных подразделений.

Встреча Шойгу и Хафтара прошла 7 ноября.

В октябре СМИ сообщали о прибытии российских «элитных десантных подразделений» в Ливию.