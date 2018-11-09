При пожаре в здании шиномонтажа в Ленобласти погибли четыре человека

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9 ноября, пятница | Последнее обновление — 12:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Австрии раскрыли работавшего 20 лет на российскую разведку шпиона
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате
Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере
Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей
Почему в Европе прощают сотрудничество с Гитлером
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам
Елена Кондратьева, журналист
Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит
Татьяна Толстая, писательница, телеведущая
За минувший год в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика. Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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