При пожаре в здании шиномонтажа в Ленобласти погибли четыре человека

В результате пожара в здании шиномонтажа в поселке Мурино Ленинградской области погибли четыре человека, сообщили в штабе пожаротушения.

«Обнаружено тело еще одного погибшего. Общее число погибших составляет четыре человека», – цитирует ТАСС представителя штаба.

Еще два человека пострадали.

В пресс-службе МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано на площади 400 кв. метров. Работы на месте пожара продолжаются.

Во вторник в пожаре, произошедшем в одном из частных домов города Юрги, погибли восемь человек, шесть из которых – дети.

В октябре два человека погибли во время пожара в 17-этажном доме в Новой Москве.