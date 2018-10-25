При пожаре в высотке в Новой Москве погибли двое

Представитель экстренных служб столицы сообщил, что два человека погибли во время пожара в 17-этажном доме в Новой Москве.

«После ликвидации пожара в квартире на шестом этаже 17-этажного жилого дома по адресу: город Московский, улица Георгиевская, дом 3 обнаружены тела двух погибших», – цитирует РИА «Новости» слова своего источника.

Он уточнил, что погибшими являются женщины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личности погибших.