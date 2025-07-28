Создателям 27-го сезона «Южного парка» пришлось извиняться за микропенис Трампа

Tекст: Ирма Каплан

«Мы просто жуть как сожалеем», – приводит Guardian ответ Паркера на гнев Белого дома по поводу премьеры 27-го сезона «Южного парка», в котором был показан обнаженный президент США Дональд Трамп в постели с сатаной, говорящим о микрогениталях американского лидера.

«Южный Парк» всегда славился неприкрытой сатирой и чутким производственным процессом, позволяющим комментировать картинку практически до самого выхода в эфир.

Первая серия 27-го сезона могла задеть за живое многих, поскольку представляет собой едкую критику как трусости студии Paramount, согласившейся выплатить Трампу 16 млн долларов, так и стремления Трампа помыкать избирателями.

Трамп в мультике персонаж, как и его говорящий микропенис, что может сделать эту серию одной из самых едких и сатирических за всю историю. К тому же в отличие от других персонажей анимационного фильма, Трамп изображен в виде реальной фотографии президента США на анимированном теле.

В одной из сцен обнаженный Трамп идет по пустыне, а плакат над ним вещает о том, что пенис его мал, но любовь к людям огромна.

Белый дом 24 июля опубликовал заявление по поводу премьеры эпизода в среду вечером.

«Это шоу не было актуальным более 20 лет и висит на волоске не из-за вдохновляющих идей в отчаянной попытке привлечь к себе внимание. Президент Трамп всего за шесть месяцев выполнил больше обещаний, чем любой другой президент в истории нашей страны, и ни одно шоу четвертого уровня не может помешать президенту Трампу проявить себя с лучшей стороны», – ответил на сатиру «южанам» представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

В ходе обсуждения в Сан-Диего Паркер признался, что микропенис Трампа стал огромной проблемой еще и в отношениях с продюсерами. Они заявили, что собираются размыть изображение гениталий Трампа.

«Нет, ты не будешь размывать пенис», – сказал Паркер продюсерам.

Стоун добавил, что команда решила поместить глаза на пенис и создать из него отдельный персонаж.

«Если мы поместим глаза на пенис, мы не будем его размывать! Это был разговор со взрослыми людьми на протяжении четырех чертовых дней», – пожаловался сквозь смех мультипликатор.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2017 году журнал Spiegel разместил на обложке мартовского номера карикатуру на президента России Владимира Путина «с шевелюрой Трампа».