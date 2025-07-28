  • Новость часаФон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа теряет еще одно нейтральное государство
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    Президент МОК допустила участие россиян в Олимпиаде-2026
    Трамп объявил об открытии рынков ЕС для США
    Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
    Польша оказалась неспособна обслуживать двигатели танков Abrams
    Стало известно о продлении тарифной паузы США и Китая
    Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему цены на рис в Японии связали с русскими

    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    28 июля 2025, 03:55 • Новости дня

    Создателям 27-го сезона «Южного парка» пришлось извиняться за микропенис Трампа

    Создателям 27-го сезона «Южного парка» пришлось извиняться за микропенис Трампа
    @ Скриншот с видео мультсериала South Park

    Tекст: Ирма Каплан

    Создатели американского мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун рассказали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, сколько проблем на них обрушилось из-за «микропениса Трампа» – одного из героев мультика, за который пришлось извиняться даже перед Белым домом.

    «Мы просто жуть как сожалеем», – приводит Guardian ответ Паркера на гнев Белого дома по поводу премьеры 27-го сезона «Южного парка», в котором был показан обнаженный президент США Дональд Трамп в постели с сатаной, говорящим о микрогениталях американского лидера.

    «Южный Парк» всегда славился неприкрытой сатирой и чутким производственным процессом, позволяющим комментировать картинку практически до самого выхода в эфир.

    Первая серия 27-го сезона могла задеть за живое многих, поскольку представляет собой едкую критику как трусости студии Paramount, согласившейся выплатить Трампу 16 млн долларов, так и стремления Трампа помыкать избирателями.

    Трамп в мультике персонаж, как и его говорящий микропенис, что может сделать эту серию одной из самых едких и сатирических за всю историю. К тому же в  отличие от других персонажей анимационного фильма, Трамп изображен в виде реальной фотографии президента США на анимированном теле.

    В одной из сцен обнаженный Трамп идет по пустыне, а плакат над ним вещает о том, что пенис его мал, но любовь к людям огромна.

    Белый дом 24 июля опубликовал заявление по поводу премьеры эпизода в среду вечером.

    «Это шоу не было актуальным более 20 лет и висит на волоске не из-за вдохновляющих идей в отчаянной попытке привлечь к себе внимание. Президент Трамп всего за шесть месяцев выполнил больше обещаний, чем любой другой президент в истории нашей страны, и ни одно шоу четвертого уровня не может помешать президенту Трампу проявить себя с лучшей стороны», – ответил на сатиру «южанам» представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

    В ходе обсуждения в Сан-Диего Паркер признался, что микропенис Трампа стал огромной проблемой еще и в отношениях с продюсерами. Они заявили, что собираются размыть изображение гениталий Трампа.

    «Нет, ты не будешь размывать пенис», – сказал Паркер продюсерам.

    Стоун добавил, что команда решила поместить глаза на пенис и создать из него отдельный персонаж.

    «Если мы поместим глаза на пенис, мы не будем его размывать! Это был разговор со взрослыми людьми на протяжении четырех чертовых дней», – пожаловался сквозь смех мультипликатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2017 году журнал Spiegel разместил на обложке мартовского номера карикатуру на президента России Владимира Путина «с шевелюрой Трампа».

    27 июля 2025, 07:59 • Новости дня
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр торговли США Говард Лютник в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии до позднего вечера вел с европейскими коллегами «воинственные переговоры», пишет FT.

    Брюссель в воскресенье попытается заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны. Идут переговоры о заключении торгового соглашения, позволяющего избежать 30-процентных пошлин США на европейские товары и возможных ответных мер со стороны Брюсселя.

    Однако переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными чиновниками ЕС затянулись до позднего вечера субботы, пока они обсуждали детали тарифов, которые будут применяться к стальной, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС, сообщили Financial Times (FT) осведомленные о ходе дискуссий источники.

    «Они добавили, что временами переговоры носили воинственный характер», –  отметило издание.

    В пятницу, когда Трамп прибыл в Шотландию, где он также играет в гольф и встречается с официальными лицами Великобритании, президент США заявил, что с ЕС еще предстоит согласовать около 20 «точек преткновения», добавив, что ЕС «очень сильно хочет заключить сделку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия подготовила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

    В преддверии переговоров с Дональдом Трампом европейские чиновники выражают опасения относительно стабильности достигнутых договоренностей и опасаются неожиданных изменений, отмечала газета Politico.

    Комментарии (0)
    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

    Комментарии (8)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты считают маловероятным, что президент США Дональд Трамп реализует угрозы введения новых пошлин против покупателей российской нефти, сообщает Reuters.

    Эксперты, опрошенные Reuters, заявили о маловероятности введения Соединенными Штатами пошлин, несмотря на недавние угрозы Трампа, передает ТАСС.

    По словам главы отдела оценки геополитических рисков Rapidan Energy Group Фернандо Феррейры, вторичные пошлины представляют собой слишком грубый инструмент для американской администрации.

    Феррейра предупредил, что это так называемый «ядерный вариант», который фактически означает удаление с рынка 4,5 млн баррелей нефти в день и разрыв торговых связей США с различными странами, закупающими топливо у России. Эксперт подчеркнул, что подобный сценарий грозит резким ростом цен на нефть и обвалом мировой экономики.

    Старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Клэй Сигл выразил аналогичное мнение, отметив, что подобные пошлины могут вызвать перебои с поставками топлива и повышение его стоимости.

    Он также подчеркнул, что Трамп крайне чувствителен к высоким ценам на нефть и, вероятно, будет избегать шагов, способных привести к их росту. Сигл добавил, что как торговые партнеры США, так и трейдеры в основном воспринимают заявления Трампа о пошлинах как «работу на публику».

    В материале отмечается, что аналогичные угрозы Трамп ранее уже озвучивал в адрес Венесуэлы, однако они так и не были реализованы и не повлияли на закупки венесуэльской нефти Китаем, оставшись лишь на бумаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. L'Express пишет, что Трамп не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в ближайшие дни обсудить с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом организацию их возможной встречи в Стамбуле.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом возможность организации встречи лидеров по вопросу Украины в Стамбуле, передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, он рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Трампом уже на этой неделе.

    Ранее президент США Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать возможность встречи с Владимиром Путиным в Китае.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая встреча может пройти в Пекине, если Трамп приедет в Китай в сентябре.

    Комментарии (9)
    25 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    L'Express рассказала о действиях Трампа после ультиматума России

    L'Express сообщила о нежелании Трампа вводить санкции против России после ультиматума

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп, по мнению западных аналитиков, не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума по конфликту на Украине, сообщает издание L'Express.

    Авторы материала отмечают, что Трамп, по их мнению, привык выбирать сильную сторону в международных вопросах. «Опасаться стоит только того, что после 50-дневного ультиматума главы Белого дома по украинскому конфликту не последует никаких санкций в сторону России», – говорится в публикации, передает RT.

    Также сообщается, что американский президент может вновь «провалиться» в отношениях с Владимиром Путиным, если не реализует свои угрозы.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Hill подчеркнула, что Россия сохраняет цели спецоперации на фоне угроз Трампа.

    МИД России отметил, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.


    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 20:35 • Новости дня
    Фидан выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Глава МИД Турции выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Tекст: Евгения Караваева

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказал надежду на проведение встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле, отметив заинтересованность всех сторон.

    Фидан отметил, что вопрос возможной встречи лидеров обсуждался на переговорах, передает ТАСС. Глава турецкого МИД подчеркнул, что Россия и Украина настроены на диалог, а президент Турции Тайип Эрдоган убежден в необходимости проведения саммита и стремится ускорить этот процесс. Однако министр добавил, что для организации такой встречи необходимо добиться прогресса на уровне делегаций.

    Как ранее сообщил Эрдоган, в ближайшее время он планирует провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения возможности встречи в Стамбуле, посвященной ситуации на Украине.

    Третий раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел 23 июля во дворце Чираган. До встречи в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельный разговор, после чего переговоры продолжились в расширенном составе и заняли около 40 минут.

    Стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила создать три рабочие группы для проработки политических, военных и гуманитарных вопросов, а также передать Украине еще 3 тыс. тел погибших военнослужащих и вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Решение о проведении четвертого раунда переговоров будет принято после исполнения новых договоренностей.

    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле. Днем ранее Песков ответил поговоркой на призыв Киева о встрече лидеров России и Украины.

    Комментарии (0)
    27 июля 2025, 06:19 • Новости дня
    WSJ: Американцы не в восторге от «большого и прекрасного» закона Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Опрос газеты WSJ показал, что американцы не в восторге от «большого и прекрасного» закона президента Дональда Трампа.

    «Опрос WSJ показывает, что 52% респондентов выступают против этого пакета, что свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются республиканцы, пытаясь отрекламировать его преимуществ перед промежуточными выборами», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Согласно новому опросу газеты, который проводился с 16 по 20 июля, большинство американцев считают закон президента Трампа о налогах и расходах победой богатых домохозяйств и крупных корпораций, которая нанесет ущерб бедным и увеличит дефицит федерального бюджета.

    Сторонников у нового налогового закона не более 42%.

    WSJ отмечает, что результаты опроса отражают уровень усилий, которые предпринимают республиканцы, пытаясь удержать скромный контроль над Палатой представителей и Сенатом на промежуточных выборах в 2026 году, потому что  демократы могут воспользоваться скептицизмом избирателей для возвращения на прежние позиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал масштабный законопроект о налогах и госрасходах, который называет «большим, красивым биллем» (или «большим прекрасным законопроектом» – One Big Beautiful Bill Act).

    Однако управление Конгресса США по бюджету заявило, что налоговый закон приведет к росту дефицита бюджета на 3,4 трлн долларов в период 2025-2034 годов.

    Комментарии (0)
    27 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Спецпосланник Уиткофф назвал желаемые сроки установления мира в Газе и на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу Fox News о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

    «Это должно произойти. Президент прав: этой войны не должно было быть. Думаю, мы сможем добиться ее окончания, и, хочется верить, это и станет ключевым моментом», – ответил Уиткофф в программе My View with Lara Trump на вопрос об особом моменте карьеры.

    По его словам, Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены. Такая же ситуация на Ближнем Востоке.

    «Когда мы расширим Авраамовы соглашения, когда мы добьемся прочного мира в Газе и установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, <...> думаю, это будет главными достижениями», – добавил спецпосланник.

    Уиткофф отметил, что был бы рад, если бы оба конфликта удалось разрешить до конца президентского срока Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтону следует рассмотреть корректировку своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

    Комментарии (2)
    27 июля 2025, 03:01 • Новости дня
    В Китае назвали «знаменательным достижением» расширение трассы М-12 в России

    Tекст: Ирма Каплан

    В середине июля президент России Владимир Путин на церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

    Власти Китая в течение суток отреагировали на заявление России, высказав одобрение фразой, которую китайский портал 163.com счел зашифрованным посланием американскому президенту, который стал угрожать России 100-процентными пошлинами.

    «Китай отреагировал на удивление быстро. В течение 24 часов Министерство иностранных дел назвало это «знаменательным достижением». Как можно так назвать строительство дорог? Речь явно идет о строительстве наземной  «антиамериканской линии жизни»! Шаг Путина был очень дальновидным», – говорится в статье.

    В материале подчеркнули, что маршрут М-12 пролегает напрямую к границе Китая, Казахстана, Монголии и Северной Корее, сокращая время движения из Москвы в Пекин с одного-двух месяцев по морю до 12-24 дней. Он снижает расходы на 40% и полностью исключает водные пути, контролируемые Западом, что существенно отражается на логистике.

    Таким образом, российский лидер в ответ на угрозы, требования и недружественные выпады стран Запада молчит и предъявляет реализованные проекты, один значительнее другого.

    «Молчание Путина говорит красноречивее любого дипломатического заявления: в новых международных отношениях молчание порой является самым сильным выражением», – отмечается в материале.

    В заключение делается вывод о том, что России уже не вернуться за покерный стол на равных с Китаем и США. Остается выстраивать свою позицию между двумя полюсами – Китаем и США – в поисках наибольшего жизненного пространства.

    Как писала 16 июля газета ВЗГЛЯД, Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    Он также рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР.


    Комментарии (0)
    27 июля 2025, 05:21 • Новости дня
    Конгрессвумен извинилась перед американцами за траты их денег правительством

    Tекст: Ирма Каплан

    Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин извинилась перед американцами за безуспешную попытку образумить республиканцев и демократов, которые не могут остановиться в оголтелой растрате их денег за рубежом.

    «Сегодня все мои поправки о сокращении на 1,6 млрд долларов иностранной помощи из нашего оборонного бюджета провалились, потому что и республиканцы, и демократы отказываются прекратить отправлять ваши с трудом заработанные налоговые деньги в зарубежные страны», – написала Грин в соцсети Х.

    Она расписала, что, например, 118 млн долларов было выделено зарубежным странам на ликвидацию последствий стихийных бедствий, таких как наводнения, которые еще даже не случились. Еще 15 млн долларов – на просветительскую работу по борьбе со СПИДом для солдат в Африке. А также поправка об отзыве миллионов долларов на финансирование Украины, она тоже провалилась.

    «У нас 37 трлн долларов долга, и Конгресс никогда не сможет решить эту проблему, потому что он никогда не остановит безумные, неконтролируемые расходы, которые разгоняют инфляцию и делают вашу жизнь недоступной», – отметила конгрессвумен.

    В интервью видеохостингу Rumble Тейлор Грин добавила, что Конгресс также одобрил по 500 млн долларов для Иордании, Израиля и Тайваня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США объявили о выделении Филиппинам не менее 3 млрд филиппинских песо (60 млн долларов) для поддержки проектов в энергетике, морской сфере и экономическом развитии.

    Комментарии (0)
    27 июля 2025, 23:08 • Новости дня
    Французский политик Филиппо указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп только что навязал главе Еврокомссии Урсуле фон дер Ляйен трагичную и гораздо менее выгодную, чем у Британии торговую сделку, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Он подчеркнул, что Великобритания самостоятельно заключила с Соединенными Штатами в июне гораздо более выгодную сделку благодаря Brexit, выбив себе 10-процоентные пошлины с одинаковыми ставками 0% для нескольких секторов, против 15-процентных тарифов для ЕС.

    «В то время как взамен 0% европейских таможенных пошлин на товары из США… И это еще не все : «Европейский Союз выделил 750 млрд долларов на закупку энергоносителей и еще 600 млрда на инвестиции в США», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Французский политик негодует оттого, что ЕС ведет переговоры о торговле Франции, отправляя экономику страны в пике.

    «Какой позор ЕС ! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал он страну к выходу из Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что  рынки ЕС открылись для США.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 16:59 • Новости дня
    В Шотландии прошли массовые протесты против визита Трампа

    Стало известно о протестах в Эдинбурге и Абердине против Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Жители Эдинбурга и Абердина в Шотландии устроили протестные акции против приезда президента США Дональда Трампа, сопровождая демонстрации яркими перформансами.

    Сотни участников собрались выразить несогласие с визитом президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщает РИА «Новости». В центре Абердина демонстранты использовали баннеры с критикой Трампа, а один из протестующих вышел в маске из папье-маше с его лицом. Отмечается, что некоторые участники митинга также выступили в поддержку Палестины.

    Телеканал отмечает повышенные меры безопасности в округе Саут-Эршир, где Трамп остановился на территории гольф-курорта. Военные и полиция патрулировали район, ожидая возможных протестных выступлений не только в Абердине и Эдинбурге, но и в Глазго, а также у гольф-клубов «Тернберри» и «Мени».

    В пятницу Дональд Трамп начал частный пятидневный визит в Шотландию, что стало его первым приездом в Британию после инаугурации. Он планирует посетить свои два гольф-клуба и открыть третий, а также провести неформальную встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером. В сентябре Трамп намерен совершить официальный государственный визит в Британию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Дональда Трампа во время его визита в Британию. А Politico сообщило о напряженности в Евросоюзе накануне встречи с Трампом.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп сообщил о согласии Таиланда и Камбоджи «немедленно встретиться»

    Трамп заявил о готовности Таиланда и Камбоджи немедленно обсудить перемирие

    Tекст: Вера Басилая

    Таиланд и Камбоджа согласились срочно провести переговоры о перемирии, после чего могут возобновиться обсуждения торговых соглашений с США, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Таиланд и Камбоджа выразили желание незамедлительно обсудить соглашение о прекращении огня. Он добавил, что только после остановки боевых действий возможен возврат к торговым переговорам с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что стороны уже договорились о скорой встрече и начале диалога по перемирию. По его словам, после выполнения этого условия США будут готовы рассмотреть возможность возобновления обсуждения торговых соглашений с Бангкоком и Пномпенем.

    Ранее боевые действия в приграничном регионе были временно приостановлены из-за сильных дождей, передает ТАСС.

    Однако, несмотря на ухудшение погодных условий, армейские подразделения обеих стран продолжили удерживать ранее занятые позиции.

    Трамп сообщил о проведении переговоров с лидером Камбоджи и Таиланда по вопросу перемирия.

    Министерство обороны Камбоджи заявило, что вооруженные силы Таиланда наступили вглубь страны.

    Напомним, Таиланд объявил о начале военной операции «Война за землю» против Камбоджи на фоне спора вокруг священных зданий и символов.

    Комментарии (2)
    27 июля 2025, 04:50 • Новости дня
    Telegraph назвала темой переговоров Трампа и Стармера установление мира в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече в Шотландии в понедельник потребует от американского лидера Дональда Трампа ответа на вопрос, можно ли сделать что-то большее для прекращения войны в Газе.

    «Призыв премьер-министра Стармера к обеспечению прекращения огня в анклаве повышает риск столкновения с президентом США, который заявил, что ХАМАС не хочет мира», – пишет Telegraph.

    Как сообщает газета, переговоры Трампа и Стармера один на один будут посвящены тому, как британцы и американцы могут извлечь выгоду из торговой сделки между Великобританией и США, заключенной в мае. Ожидается, что также политики обсудят дальнейшую поддержку Украины.

    Но ожидается и то, что премьер-министр Британии попытается разведать дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты для обеспечения «срочного» прекращения огня в Газе. Он подтвердит свою поддержку возвращения оставшихся 50 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС и готовность Британии эвакуировать тяжелобольных детей из сектора Газа.

    Ранее Стармер заявлял, что Британия работает с Иорданией над планом доставки гуманитарной помощи в анклав по воздуху, чтобы «положить конец массовому голоду в Газе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Эдинбурга и Абердина в Шотландии устроили протестные акции против визита президента США Трампа, сопровождая демонстрации яркими перформансами.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа, отметив, что никакого голода в анклаве нет, а страшные истории о смертях детей и взрослых без еды – коварные выдумки лидеров ХАМАС.

    Комментарии (0)
    28 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США полное фиаско

    Tекст: Ирма Каплан

    Торговая сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с американским президентом Дональдом Трампом, потерпела политическое, экономическое и моральное фиаско, заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Она объяснила, что политическим фиаско сделка стала из-за того, что Европейский союз, состоящий из 27 государств-членов, получил менее выгодные условия, чем Соединенное Королевство.

    «Суверенитеты в коммерческих вопросах не складываются: они размываются или, в данном случае, сводятся на нет под тяжестью брюссельской бюрократии», – объяснила она в соцсети Х.

    Экономическим фиаско сделка стала, поскольку комиссия приняла асимметричные положения, которые никогда не приняла бы Франция, управляемая исполнительной патриотичной властью.

    «Сотни миллиардов евро газа, а также вооружения должны будут ежегодно импортироваться из США. Это капитуляция перед французской промышленностью, перед нашим энергетическим и военным суверенитетом», – продолжила Ле Пен.

    Моральное фиаско она увидела в том, что французские фермеры в очередной раз были принесены в жертву на алтарь промышленности за пределами Рейна с условиями, обязывающими Париж шире открыть единый рынок для сельхозпродукции США в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей.

    «Эта глобализация, которая отрицает и разрушает суверенитет, устарела на многие  годы. Настало время, чтобы эта информация дошла до ушей Европейской комиссии. И в наименьшим из всего этого было бы признать эту ужасную неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться сделке», – резюмировала политик.

    В комментарии к посту одним из первых отметился коллега Ле Пен Флориан Филиппо. Он заявил, что ее объяснения не имеют смысла, пока Франция не имеет самостоятельности в принятии решений.

    «Эти критические замечания совершенно напрасны, поскольку вы отказываетесь от Frexit. Торговля является «исключительной компетенцией» ЕС в соответствии с договорами, и ничего не изменится, пока мы находимся в ЕС», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что рынки ЕС открылись для США.

    Французский политик Филиппо, комментируя ситуацию, указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп отказался понижать пошлины для Евросоюза ниже 15%
    Мужчина погиб при падении обломков дрона в Ленобласти
    Фанаты устроили массовое пение песен Кадышевой в Петербурге
    Стало известно о приближении климатического перелома из-за перегрева океанов
    Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в хищениях и нарушении обетов
    Экспорт дронов с Тайваня вырос почти на 750%
    Российская саблистка Яна Егорян выиграла золото на чемпионате мира

    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник, а Малиевка – уже второе село, которое Россия контролирует в Днепропетровской области. Как говорят эксперты, российские военные создают благоприятные условия не только для дальнейшего освобождения территорий, но и для будущего широкомасштабного наступления. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон раскалывает Запад Палестиной

    Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации