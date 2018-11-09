Задержанный по делу об убийстве женщины и ее сына в Москве признался

В Москве мужчина, задержанный по подозрению в убийстве женщины и ее сына, признался в совершении преступления и выразил готовность оказывать «полное содействие» следствию, сообщает Следственный комитет (СК).

Видео, на котором запечатлено, как мужчина признается в совершении преступления, выложено на YouTube канале СК.

«За убийство Екатерины Александровны и ее сына 12 лет Александра Вадимовича. Да, вину признаю», – говорит мужчина, отвечая на вопрос о том, за что он задержан и признает ли свою вину.

На вопрос, раскаивается ли он, задержанный после некоторого молчания сказал: «За мальчика, очень как-то некрасиво (вышло)... Да, сознаюсь».

Он добавил, что готов оказать «полное, всевозможное содействие» следствию.

«Вопросы можете задавать, отвечу», – сказал мужчина.

Напомним, тела женщины и мальчика были обнаружены в квартире жилого дома на севере Москвы. Утверждалось, что преступление было совершено с особой жестокостью.

Позже был задержан подозреваемый.