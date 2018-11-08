Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в жестоком убийстве матери и ее 12-летнего сына в Москве, сообщает источник.

Им мог оказаться сожитель убитой женщины, уроженец Владимирской области 1980 года рождения, сообщил собеседник «Интерфакса».

Источник в правоохранительных органах РИА «Новости» рассказал, что тела убитых обнаружила мать погибшей.

«Она пришла в квартиру около полседьмого вечера, открыла дверь своим ключом и обнаружила трупы дочери и внука с множественными колото-резанными ранениями. К этому моменту они были мертвы уже около 16 часов», – приводит агентство слова собеседника.

Источник АГН «Москва» добавил, что из квартиры, в которой обнаружены убитые, изъяли вероятные оружия убийства.

«После опроса соседей был составлен фоторобот подозреваемого в совершении преступления. В розыск был объявлен 38-летний уроженец Владимира. С места происшествия был изъят нож, гвоздодер, и тетрадь с рукописным текстом», – рассказал источник агентства «Москва».

Ранее сообщалось, что тела обнаружили на улице Софьи Ковалевской, утверждалось, что преступление было совершено с особой жестокостью.