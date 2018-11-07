В Москве жестоко расправились с женщиной и ее 12-летним сыном

В собственной квартире на севере Москвы обнаружили убитыми женщину и ее 12-летнего сына.

«Тела нашли в доме на улице Софьи Ковалевской», – приводит РИА «Новости» слова старшего помощника Следственного комитета России по Москве Юлии Ивановой.

И.о. руководителя московского управления СК России Андрей Стрижов выехал на место преступления для координации работы следователей.

«Убивали мать с ребенком жестоко: у них множественные ножевые по всему телу, у мальчика голова обмотана скотчем», – сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящий момент подробности убийства, личность и мотивы преступника неизвестны. Сообщается, что мать с ребенком проживали в квартире вдвоем.