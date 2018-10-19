На Украине предложили запретить зиму

Член комитета Верховной рады по вопросам бюджета Виктор Пинзеник раскритиковал инициаторов законопроекта о моратории на повышение цен на газ для населения и предложил запретить на Украине зиму.

«Хочу сделать свой вклад в «мораториетворчество». Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)?» – предложил Пинзеник на своей странице в Facebook.

По его словам, в случае введения такого моратория «газа не нужно будет».

Депутат Рады выразил уверенность, что поставщики все равно будут продавать газ по установленным ценам, никакие законодательные инициативы этого не изменят. «Ждем, что напуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам немедленно снижать цены?» – задался вопросом украинский парламентарий, добавив, что ждать придется долго.

По его словам, продвижение инициативы о моратории направлено только на то, чтобы «кормить байками» население. Украинским гражданам все равно придется платить за газ в полном объеме, добавил он.

Напомним, украинское правительство приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5% ради соглашения с МВФ о новых траншах. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявлял, что Киев своим решением по цене на газ бросил украинцев в «рабство» Международному валютному фонду.