В Совете Европы испугались Ruxit

Европа может столкнуться не только с выходом Великобритании из ЕС – Brexit, но и с новым явлением, связанным с Россией, – Ruxit, заявил генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд на пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

«Наряду с Brexit Европе угрожает новый раскол. Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, а также Ruxit», – приводит его слова газета Yle.

Ягланд заявил, что выход России из СЕ означал бы, что около 140 млн граждан будут исключены из работы Совета Европы по правам человека. «Россияне уже не смогут обращаться за правосудием в Европейский суд по правам человека», – предупредил он.

В условиях, когда одна страна покидает Евросоюз, а другая – Совет Европы, «это будет уже другая Европа», сказал Ягланд. По его словам, эти процессы «не принесут пользы».

Тимо Сойни согласился с позицией генсека Совета Европы. «Выход России из Совета Европы имел бы пагубные последствия», – сказал глава финского МИД.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. В апреле 2014 года Москву лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В прошлом году российские власти приняли решение приостановить выплату взносов в организацию, хотя прежде Россия была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы – ежегодно в него переводилось около 30 млн евро.

В настоящее время только одна европейская страна не входит в СЕ – это Белоруссия, которая отказывается вводить мораторий на смертную казнь.

Ранее сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что Россия должна готовиться к выходу из Совета Европы. Он отметил, что в случае ухода из организации вопрос о смертной казни «будет чисто внутрироссийским вопросом».

В свою очередь теле- и радиоведущий Владимир Соловьев призывал вернуть смертную казнь.