В американском штате отменили рабство

Жители Колорадо проголосовали за окончательную отмену рабства, существовавшего в качестве наказания за преступление, сообщают СМИ.

Федеральное правительство США отменило почти все формы рабства в 1865 году, однако оно существовало в качестве наказания за преступление, сообщает CNN.

Избиратели Колорадо проголосовали за изменение 13 поправки к Конституции США и полную отмену рабства.

Когда новая поправка вступит в силу в штате, то любые формы рабства в штате будут запрещены, отмечает издание.

В 2018 году в штате Алабама открылся музей, посвященный рабству и линчеванию.