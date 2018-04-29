Посвященный рабству и линчеванию музей открылся в США

Музей наследия, который рассказывает об истории рабства и линчевания в США, открыт в Алабаме, сообщают СМИ.

Площадь музея – более 3 кв км. В нем находятся экспонаты, посвященные как истории работорговли, так и современным проблемам. В частности, в музее установлены свыше 800 стальных памятников жертвам линчевания, передает RT со ссылкой на NBC.