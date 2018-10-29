Симоньян оценила заявление Клейменова в поддержку Серебренникова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала коллегу Кирилла Клейменова, поддержавшего режиссера Кирилла Серебренникова, порядочным человеком.

«По поводу поддержки Кириллом Клейменовым Кирилла Серебренникова имею заявить следующее. Клейменов мой друг, порядочный человек и настоящий мужик. И это его личная позиция, которую он ни с кем не согласовывал. И сказал он в эфире ровно то, что и он, и я, и много еще других людей похожих взглядов много раз говорили и будем говорить в разных внушительных кабинетах, куда нас пока что пускают», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, ведущий вечерних новостей на Первом канале Кирилл Клейменов выступил в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова. Он обвиняется в хищении бюджетных средств по делу «Седьмой студии». Расследование дела завершено. Обвиняемым грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее Серебренникова, которому предписано находиться под домашним арестом по делу о хищении, заметили в столичном ресторане. Режиссер заехал туда по пути с первого заседания суда по делу «Седьмой студии».