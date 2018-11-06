Испания раскритиковала США за отказ от ДРСМД

Решение главы Белого дома Дональда Трампа по Договору о ракетах средней и малой дальности – это ошибка, заявили в министерстве иностранных дел Испании.

В испанском ведомстве считают, что решение американского президента повлечет за собой усиление напряжения, передает РИА «Новости».

Также глава МИД Жозеп Боррель заявил, что Испания отказывается принимать ультиматум США к Ирану и продолжит работать по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранскому атому.

«Мы, конечно, очень заинтересованы в хороших отношениях политического и другого характера с США и, конечно, это наш привилегированный партнер, но Европейский Союз и, в частности, Испания ведут свою политическую линию и делают все возможное для того, чтобы придерживаться ядерного соглашения с Ираном», – сказал министр иностранных дел страны, передает «Интерфакс».

Ранее в австрийском МИДе заявляли, что ДРСМД – это краеугольный камень архитектуры безопасности в Европе.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ракетного договора. Газета ВЗГЛЯД анализировала, к чему приведет разрыв этого соглашения.