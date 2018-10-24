МИД Австрии назвал ДРСМД краеугольным камнем архитектуры безопасности в Европе

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) краеугольным камнем для архитектуры безопасности Европы.

По словам главы МИД Австрии, договор о РСМД – важный краеугольный камень «не только для России, но и для архитектуры европейской безопасности», передает ТАСС.

Она выразила уверенность, что выход США из ДРСМД затронет все страны Европы.

«Соглашения о разоружении, пакты и договоры должны соблюдаться, чтобы были правовые гарантии и предсказуемость», – заявила Кнайсль в эфире австрийского телевидения, проведя аналогию ситуации с Ираном.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предупредил, что в случае выхода Вашингтона из ДРСМД системе договоров в области стратегической безопасности будет нанесен непоправимый ущерб.