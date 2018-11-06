Минфин отказался прибегать к гибкому акцизу на бензин

Министерство финансов не видит необходимости в том, чтобы внедрять гибкий акциз на бензин, который будет привязан к цене нефти, заявил замминистра финансов Илья Трунин.

«Вопрос стоит неостро. Со следующего года все равно большая часть акциза на бензин – практически 100% – будет компенсирована из бюджета. То есть он фактически будет нулевым», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в целом механизм гибкого акциза удобнее, чем нынешняя система, но проблема межбюджетных отношений в этом случае остается нерешенной.

Между тем, ранее во вторник стали известны подробности соглашения, достигнутого властями с нефтяниками по ситуации с ценами на бензин. Так, выяснилось, что компании не будут повышать цену бензина в январе 2019 года больше, чем на 1,7%. Также стало известно, что повышение ставок акцизов будет компенсировано за счет демпфирующего элемента обратного акциза, который вернет нефтяникам часть упущенной прибыли от экспорта нефтепродуктов.

В среду, 31 октября, вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти и нефтяники договорились зафиксировать цены на топливо.