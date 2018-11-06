Эксперт отметил заслугу врио губернатора Забайкалья Осипова в присоединении региона к ДФО

«Передача Забайкалья и Бурятии Дальневосточному федеральному округу даст не просто положительный экономический эффект, это решение повлияет на каждого конкретного человека, у него появится лишняя копейка в кармане», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев отметил, что идея передачи Забайкалья и Бурятии ДФО во многом принадлежит врио губернатора Забайкальского края Александру Осипову.

«Осипов, работал, как мы знаем, заместителем министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки. Именно он усиленно лоббировал определенные надбавки дальневосточным регионам. Жители Бурятии и Забайкалья многие уже тогда выступали и говорили, присоедините нас к Дальнему Востоку, чтобы мы могли получить эти преференции», – объяснил эксперт.

«Осипов, когда получал назначение, он просил президента Владимира Путина и правительство Дмитрия Медведева, чтобы состоялось вот это присоединение, которое поможет улучшить жизнь людей Забайкалья и Бурятии», – рассказал Матвейчев.

По его мнению, это даст не только положительный экономический эффект для этих регионов, но и лишнюю копеечку в карман каждому их жителю.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкалья из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

Также Путин поручил руководителю администрации президента утвердить штатную численность аппаратов полномочных представителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Он датирован 3 ноября.