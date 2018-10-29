«Предельно глупый» американский фильм решено выпустить в прокат

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что американский фильм «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение, однако назвал его «предельно глупым кино».

Фильм «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение, когда пройдет все необходимые процедуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Мединского.

«Это банальное, скучное и предельно глупое кино. Если кто-то его посмотрит, мне остается лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа. Это такое американское кино, такой стиль. Нарушений закона нет, а комментировать глупость идеи и бездарность сценария не задача Министерства культуры», – сказал он.

Ранее в Минкультуры объясняли, что фильм «Хантер Киллер» не получил прокатное удостоверение из-за ненадлежащего качества первой копии, поступившей в Госфильмофонд.

Фильм должен был выйти на экраны 1 ноября. Фильм американского режиссера Донована Марша «Хантер Киллер» рассказывает историю экипажа американской субмарины, пытающегося предотвратить Третью мировую войну и спасающего президента России. Главные роли сыграли Гарри Олдман и Джерард Батлер.