В Минкультуры объяснили отказ фильму «Хантер Киллер» в прокате

Американский фильм «Хантер Киллер» не получил прокатное удостоверение из-за ненадлежащего качества первой копии, поступившей в Госфильмофонд, сообщили в Минкультуры.

«Прокатное удостоверение на фильм «Хантер Киллер» не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдачи фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России... По нашим данным, компания сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минкультуры.

По данным ведомства, вторая копия поступила в Госфильмофонд только 30 октября, тогда как выход в прокат планировался на 1 ноября. За это время специалисты не успели провести «проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение».

По закону прокатное удостоверение выдается заявителю после того, как Минкультуры получит подтверждение об исполнении статьи 12 федерального закона «Об обязательном экземпляре документов».

Ранее в четверг стало известно, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение американскому фильму Донована Марша «Хантер Киллер», который рассказывает историю экипажа американской субмарины, пытающегося предотвратить Третью мировую войну. Его прокат должен быть стартовать 1 ноября.